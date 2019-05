No dia 14 de maio o Sesc de Mafra realizou juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar de Mafra o exercício de abandono de edificação na semana da SIPAT. Todos os clientes e alunos após o disparo proposital do alarme evadiram-se da edificação em um tempo total de seis minutos, tempo este que dependendo da proporção do sinistro pode ser crucial para o salvamento de vidas. O Sesc agradece a colaboração de todos e o apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

