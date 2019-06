Sesc realiza “Cabide Solidário” neste sábado em Mafra para entrega de doações da Campanha do Agasalho

Neste sábado, 1º de junho, o Sesc Santa Catarina realiza a quarta ação social “Cabide Solidário: Doar é um ato de amor”, em 27 cidades catarinenses, como parte da programação da Campanha do Agasalho. A ação acontece em Araranguá, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Curitibanos, Florianópolis, Forquilhinha, Irani, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Mafra, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici e Xanxerê.

Em Mafra o evento ocorrerá no Ceim Breno Cauan Garcia – rua Pasteur – Vila Argentina. Horário: 08h às 11h. Informações: (47) 3642-5747.

O “Cabide Solidário” é destinado às famílias previamente identificadas e acontece em centros comunitários, escolas, associação de moradores e outros espaços comunitários, em parceria com as prefeituras municipais, instituições sociais, lideranças locais e voluntários. Nos locais do evento haverá um espaço organizado com roupas expostas, separadas por tamanhos e tipos de peças, masculinas, femininas, infantis.

A quantidade de peças por pessoa será limitada, para garantir que todos os interessados possam ter acesso. Também serão oferecidas atividades como: oficinas diversas (customização e pequenos reparos de roupas, apresentação pessoal, confecção de peças em crochê e tricô), ações de saúde preventiva, apresentações culturais, entre outras programações gratuitas.

A proposta desta ação é de oportunizar a escolha para pessoas que necessitam das doações, proporcionando um ambiente em que se sintam respeitadas e valorizadas. Promover a autonomia, a autoestima e manter o princípio da dignidade humana, na qual, todas as pessoas são merecedoras de respeito e proteção, não importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição socioeconômica. “É necessário fortalecer sobre a importância de cada indivíduo na busca de justiça e bem-estar social através do ato de doação”, afirma Jéssica da Luz Pereira Pucci, gerente de Assistência do Sesc Santa Catarina.

A Campanha do Agasalho realizada pelo Sesc em Santa Catarina segue até 29 de junho e as Unidades do Sesc no Estado são pontos de coleta. Com o lema “Sua doação é um abraço em quem tem frio”, o projeto mobiliza a sociedade para arrecadação de roupas de inverno, calçados, cobertores e mantas, em bom estado de uso, para serem destinados às instituições e comunidades de baixa renda, identificadas com estas necessidades.