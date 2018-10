Sesc SC abre inscrições para bolsas de estudos gratuitas na Educação

O Sesc Santa Catarina informa que estão abertas as inscrições para bolsas de estudos oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) em 21 Unidades no Estado. O Edital para o ano letivo 2019 disponibiliza 350 vagas gratuitas distribuídas entre as atividades de Educação Infantil Parcial e Ensino Fundamental. Para acesso a quantidade de vagas em cada Escola é necessário entrar em contato com a Unidade de interesse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As inscrições podem ser feitas até 26 de outubro, na Área de Relacionamento com Clientes das Unidades do Sesc que oferecem os serviços. Para se candidatar no processo seletivo de ingresso ao PCG, o responsável legal precisa comprovar renda familiar bruta de até três salários mínimos e o aluno deve atender ao seguinte requisito: ser prioritariamente dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo; ou estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica da rede pública.O edital está disponível em https://www.sesc-sc.com.br/gratuidade.

Mais informações:

Sesc Mafra: Rua Quintino Bocaiúva, 171 – Vila Ferroviária – Telefone: (47) 3642.5747