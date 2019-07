Sessão da Câmara de Mafra é dedicada à entrega de moções de aplausos

Nesta última terça-feira (02), os vereadores mafrenses entregaram quatro moções de aplausos para entidades e pessoas que se destacam no município de Mafra.

CULTURA

A primeira entrega foi para a Associação Musical Mafrense Banda Padre José Maurício pelos seus 64 anos de fundação. Em 1954, o juiz de direito Francisco de Oliveira com o advogado Antônio Hélio do Amaral criaram a Sociedade Musical Mafrense. Composta por 28 músicos, a banda abrilhantava os eventos da região. O primeiro aluno e componente foi João Henrique Owcarzach.

A denominação “Padre José Maurício” foi escolhido em homenagem ao grande compositor universal de música sacra e profana – Pe. José Maurício Nunes Garcia. A banda participou de momentos históricos do município, como aniversário de 50 anos e de 100 anos de Mafra.

ESPORTE

O segundo homenageado foi o atleta Luiz Eduardo Petreça pela sua dedicação ao esporte, suas conquistas representando Mafra e por seu trabalho como treinador das crianças e adolescentes das escolinhas do Mafra Futsal.

Nascido no município vizinho, em 1976, Luizinho iniciou sua vida esportiva ainda na época escolar com a participação de corridas rústicas, futsal e futebol.

Em 1996, iniciou sua carreira profissional e também o curso de educação física. De 1997 ate 2004 participou de vários campeonatos regionais e estaduais. A grande conquista de Luizinho foi à proposta do time russo Futsal Abart em 2004, onde ficou atuou nos anos de 2006, 2008 e 2009.

No final de 2009, Luizinho e Geison João Buch decidiram criar a Luizinho Futsal. Atualmente, a escolinha pertence ao Mafra Futsal, mas Luizinho atua como coordenador e treinador, conquistou títulos na Copa Norte nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, sendo, nesta última, campeão geral somando todas as categorias e etapas. Atende mais de 150 crianças entre seis a 18 anos. O atleta também destacou que realizam trabalho voluntário com crianças e adolescentes carentes, dando uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e cidadão.

EDUCAÇÃO

Também foi homenageada com moção de aplauso a Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei pelos 50 anos de contribuição na formação dos cidadãos mafrenses. A história da instituição iniciou com uma sala de aula improvisada em 1968. No dia 10 de novembro de 1968 foi inaugurado o novo prédio, composto por uma sala de aula e um gabinete do direto. No ano de 1984 a escola foi transformada em escola básica, iniciando com 5ª série e assim sucessivamente até o término do antigo 1º grau.

Em 1987, a escola teve sua primeira diretora Raquel Ruthes Auresvaldt, que conseguiu em 1989 alterar o nome para “Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei”. Atualmente, a são 26 profissionais e 185 alunos que são atendidos em dois turnos e distribuídos em turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Durante uso da tribuna, a diretora Sandra Luiza Theurer explicou sobre a luta para a instituição não fechar duas turmas por causa do número pequeno de alunos. Para a diretora, é fundamental o apoio da comunidade e do Poder Legislativo para escola chegar aos 100 anos e continuar contribuindo para desenvolvimento de crianças e adolescentes mafrenses.

SEGURANÇA

O último homenageado da noite foi o servidor público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Paulo Henrique Stoeberl pelos relevantes serviços prestados durante a atividade profissional. Depois de dois anos, Stoeberl foi transferido para Santa Catarina. Ele atuou em atividades operacionais na delegacia de Mafra, foi chefe da Delegacia de Mafra por três anos. Uma grande conquista da Delegacia de Mafra foi a 1ª colocação, entre 154 delegacias PRFs (2014 e 205) na redução da letalidade em trechos sob sua responsabilidade.