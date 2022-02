Simulado de acidentes com produtos perigosos é realizado em Mafra

A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, através da companhia de Canoinhas, participou na manhã desta quinta-feira (17) de fevereiro de um simulado elaborado pela Defesa Civil com apoio de diversos órgãos, os quais, de forma integrada realizaram o atendimento de um acidente envolvendo veículo carregado com produto perigoso na BR-116, Km 09 na cidade de Mafra.

O simulado foi realizado com o objetivo de treinar e integrar as entidades envolvidas no atendimentos de alta complexidade e que demande de uma logística fora do habitual.

Participaram do evento:

Defesas civis municipais da região, BMSC, BMPR, SAMU, PM, PRF, IMA, PMA, Concessionária Arteris, Polícia Científica, UNC polo de Mafra e Hospitais de Mafra.

