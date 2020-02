Sinte promove encontro dos professores aposentados

Nesta quinta-feira (20) a coordenadoria regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina – SINTE/SC promove um encontro regional para os professores aposentados.

Será um momento de reencontro para matar a saudade e relembrar histórias e dar muitas risadas. Está sendo preparada uma programação especial para receber os docentes que não atuam mais em sala de aula e na educação.

Para participar os professores precisam estar aposentados e serem filiados ao SINTE.

Durante a festa serão escolhidos 10 professores para participarem do 2º Encontro Estadual que vai ser realizado no mês de março. Informações na sede do SINTE que fica no 4º andar do Edifício Central Park (em frente a Câmara de Vereadores).