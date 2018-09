Solenidade Cívica abriu as comemorações do aniversário de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na manhã de sábado (08), a Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realizaram uma solenidade cívica em comemoração ao aniversário do Município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A cerimônia contou com a ilustre participação da Banda Padre José Maurício, regida pelo maestro Mauri, e da Banda do Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha, do Município de Rio Negro, que prestou sua homenagem através da música, demonstrando todo o seu carinho pela nossa cidade.

Durante a cerimônia, os alunos do Centro de Educação Municipal Beija-Flor, fizeram uma apresentação artística homenageando a cidade e trazendo ao público um resgate histórico das etnias de Mafra.

Em seu discurso, o Prefeito Wellington Roberto Bielecki enalteceu o município e o povo mafrense, ressaltando os avanços principalmente no desenvolvimento econômico, geração de emprego e conquistas realizadas nesses 101 anos de história, e reforçou a importância das etnias nas tradições, e história da região. “Temos que comemorar todas as conquistas e tudo de bom que está acontecendo em Mafra”, concluiu.