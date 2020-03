Terreno cedido para Master será vendido para amortizar dívida com o IPMM

Compartilhar no Facebook

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra (CODEM) reuniu na última segunda-feira (16) representantes da ACI de Mafra, IPMM, Prefeitura e Câmara de Vereadores de Mafra.

A iniciativa teve como intuito conversar e esclarecer dúvidas sobre a destinação do terreno doado à empresa Master em 2016 e agora pertencente ao poder público.

Em dezembro de 2019, o poder executivo enviou para aprovação da Câmara de Vereadores o projeto de lei nº 054 de 2019, que autoriza o poder executivo a proceder a amortização parcial do déficit atuarial do IPMM, mediante doação em pagamento de bem imóvel. A preocupação, por outro lado, é sobre a destinação do terreno.

Localizado próximo ao entroncamento entre a BR-280 e 116 em Mafra, atualmente o local não é utilizado. Contudo, como destacado durante a reunião entre as entidades, mais do que destinar, é necessário atender a demanda para o qual ele foi adquirido.

Dessa forma, o CODEM irá participar na elaboração da redação do edital de venda do terreno pelo IPMM, para que seja destinado para os fins pelo qual foi adquirido. A ideia principal é que o local possa ser utilizado por uma indústria, a fim de gerar desenvolvimento econômico e emprego para o município.