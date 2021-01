Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira, às 18h, será transmitida ao vivo a sessão de posse dos vereadores eleitos para a 19ª legislatura em Mafra, bem como a posse do prefeito e vice-prefeita, eleitos para a gestão de 2021 a 2024.

Acompanhe ao vivo a partir das 18h aqui no Click Riomafra ou através do canal da Câmara de Vereadores de Mafra no Youtube.