Transporte coletivo retorna parcialmente hoje em Mafra

Durante o final da tarde de ontem a Prefeitura de Mafra informou a redação da Gazeta que a linha do Faxinal estará operando a partir de hoje, já a linha São Lourenço também poderá iniciar o transporte ainda durante o período de hoje. As demais linhas deverão estar operando no decorrer da semana, quando as empresas interessadas estarem devidamente credenciadas e prontas para operar, segundo o executivo mafrense.

O transporte coletivo em Mafra deverá funcionar em caráter emergencial, seguindo os mesmos parâmetros da cidade vizinha de Rio Negro.

Nesta segunda-feira, 15, foi realizado o credenciamento das empresas que desejam ofertar o serviço emergencial alternativo de transporte, porém nem todas as linhas ainda foram preenchidas, o que deve ocorrer durante a semana. É indispensável o cumprimento de todas as normas sanitárias preconizadas pelos órgãos de saúde para garantir a segurança dos passageiros, além do mais, toda documentação para preencher as exigências do credenciamento, que normalmente pode levar alguns dias. Desta forma nem todas as linhas começarão a operar no dia de hoje, conforme o desejo do executivo da população mafrense.

Esta alternativa ao transporte tradicional no município se faz necessária devido ao abandono do serviço pela empresa Santa Clara, justamente quando se iniciavam as tratativas para o retorno seguro”, explica o município em nota a imprensa.

Por conta deste abandono, a Santa Clara foi notificada e a Prefeitura de Mafra entrou com ação judicial contra a empresa, buscando a retomada dos trabalhos pelos meios legais cabíveis.

Paralelamente, a Prefeitura de Mafra, em conjunto com a Prefeitura de Rio Negro, por meio do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (Cimu), promoveu a contratação emergencial de uma nova empresa que permita o retorno do serviço de transporte coletivo em seu formato convencional, “desde que garanta estrutura e capacidade técnica/sanitária para atender ambos os municípios de forma segura, principalmente no momento de pandemia pela qual passamos”, afirma o município em nota.

O nome da empresa selecionada ainda não foi divulgado.