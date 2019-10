Transporte gratuito para eleitores da zona rural no dia da eleição do Conselho Tutelar de Mafra

Neste domingo, dia 06, acontecem em todo território nacional as eleições para conselheiro tutelar dos municípios. Em Mafra, o único local de votação é a Escola de Educação Básica Barão de Antonina, no Centro, das 8 às 17 horas. A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Mafra, a fim de evitar abusos e práticas ilícitas que possam comprometer o resultado do pleito e o aliciamento de eleitores por candidatos, vai oferecer serviço de transporte gratuito para os eleitores da zona rural de Mafra para o deslocamento até o local de votação. Este serviço vai contar com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, com utilização dos veículos do “transporte escolar”.

LOGÍSTICA

Será realizado um único transporte de ida e volta, com saída prevista para as 10 horas do dia 06 de outubro das localidades e retorno após todos os eleitores transportados realizarem a votação. Pequenos atrasos poderão ocorrer em razão do percurso, mas os eleitores deverão estar no local indicado às 10 horas. Os veículos utilizados para o transporte de eleitores estarão identificados: “A serviço do CMDCA”, com adesivos/cartazes no vidro frontal do veículo. Vale lembrar que a Secretaria Municipal de Educação poderá realizar cadastro prévio dos eleitores para fins de articulação, através da rede de ensino.

ELEITOR DA ZONA RURAL

Confira o quadro geral de percursos e programe-se:

HORÁRIO PREVISTO LOCALIDADE LOCAL DE SAÍDA – PERCURSO 10 HORAS IMBUIAL SAÍDA IGREJA SÃO PEDRO ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS BELA VISTA/BUTIÁ DO BRAZ/SALTINHO DO CANIVETE SAÍDA EEB EVALDO STEIDEL, PASSANDO POR EEB HERCÍLIO BUCH, PASSANDO POR TAQUARAL ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS BUTIAZINHO SAÍDA EMEB BEN. FELIPE CARVALHO MARTINS ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS BRITO/CAILET/BUTIÁ DOS TABORDAS/SÃO LOURENÇO SAÍDA EI PASSO DA CRUZ, PASSANDO POR BRITO – CAILET – BUTIÁ DOS TABORDAS – SÃO LOURENÇO ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS BARRACAS/CAMPO NOVO/AMOLA FLECHA SAÍDA DA IGREJA DE BARRACAS, PASSANDO POR CAMPO NOVO – AMOLA FLECHA ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS BITUVA PAPUÃ/BITUVINHA SAÍDA BITUVA PAPUÃ, PASSANDO POR BITUVINHA ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS FAZENDA POTREIRO SAÍDA EAM PREF. JOSÉ S. FILHO (AGRÍCOLA) ATÉ EEB BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS VILA RUTHES/KM 09/CAMPO DA LANÇA SAÍDA V. RUTHES (CASAS DA REDE), PASSANDO POR KM09 – CAMPO DA LANÇA ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS USINA SÃO LOURENÇO/CAMPO SÃO LOURENÇO/IMBUIAL SAÍDA USINA S. LOURENÇO, PASSANDO POR CAMPO S. LOURENÇO – IMBUIAL ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS LEONEL SAÍDA IGREJA LEONEL, PASSANDO POR V. GREIN ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS AUGUSTA VITÓRIA/PEDRA FINA SAÍDA IGREJA AUGUSTA VITÓRIA, PASSANDO POR PEDRA FINA ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS RIO BRANCO II/RIO BRANCO I SAÍDA IGREJA RIO BRANCO II, PASSANDO POR RIO BRANCO I ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS RIO DA AREIA DE CIMA/MEIO/BAIXO SAÍDA IGREJA CAÇADOR, PASSANDO POR RIO DA AREIA DE CIMA/MEIO/BAIXO ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA; 10 HORAS RIBEIRÃOZINHO IGREJA RIBEIRÃOZINHO ATÉ A E.E.B. BARÃO DE ANTONINA.

Seu voto é muito importante!

O voto é facultativo, mas a participação da população é muito importante para garantir maior legitimidade de atuação aos conselheiros eleitos. Para votar, é necessário que o cidadão leve junto um documento oficial com foto.

É possível acessar a lista de candidatos, com foto e minicurrículo, no link bit.ly/CandConselhoTutelar.