Última reunião do ano do Conselho Municipal do Idoso avalia ações realizadas

Na manhã do último dia 17, aconteceu nas dependências do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Mafra, da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra, a última reunião dos membros do Conselho Municipal do Idoso – CMI. No decorrer da reunião foi feita avaliação das ações realizadas neste ano, a realização da Conferência Municipal do Idoso e participação na conferência estadual em Florianópolis.

IDOSO COMO PRIORIDADE

Formados por membros de instituições governamentais e não governamentais, o Conselho tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, conforme preconiza a Lei Federal n 8.842/94, de 4 de janeiro de 1994.

Segundo a presidente do CMI, Joci Ribas, todas as deliberações visam promover o bem-estar e qualidade de vida do idoso por meio da proposição de políticas públicas junto ao poder executivo municipal.