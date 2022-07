Último dia do Festival de Inverno conta com exposição de carros antigos e show com Creedence Cover

Domingo, dia 10, a partir das 11 da manhã, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki

Depois de dois dias de intensas atrações, o Festival de Inverno encerra-se neste domingo, dia 10, trazendo lazer e entretenimento para toda família. A partir das 11 horas, a Praça Ferroviário Miguel Bielecki ficará repleta de carros antigos como fuscas, opalas, caravans, caminhonetes e muitos outros automóveis de décadas passadas.

Mais diversão

O dia segue com outlet (venda de roupas), espaço gastronômico e feira de artesanato. Na parte dos shows, a partir das 11 horas tem som do Semiacústico, seguido dos shows à tarde com Nanda Belém, Toni Kvitschal, artista regional, Doctor Beer – Credence Cover e o encerramento é com Scharon.

Para conferir a programação completa, acesse FESTIVAL DE INVERNO.