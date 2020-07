Ultramaratonista Sérgio Pires arrecada 840 litros de leite e 15 cestas básicas com ação social

Na última semana foram realizadas as entregas das cestas e os leites diretamente nas casas de famílias de Rio Negro e Mafra. O atleta também dividiu mais litros de leite em escolas de bairros mais carentes

Entre os dias 10 a 12 de julho o ultramaratonista riomafrense Sérgio Rodrigo da Costa Pires participou da Ultramaratona dos Anjos Virtual – 135 km. A maratona é tradicional no calendário nacional e ocorre todos os anos em Minas Gerais, mas como não houve esse ano por causa da pandemia do coronavirus, ela foi realizada de forma virtual.

Tentando manter os corredores motivados, a organização da prova organizou essa prova no modo virtual, onde consistia em o atleta percorrer a quilometragem de 135 km entre os dias 10 a 12 de julho em suas cidades, comprovando as distâncias feitas através dos aplicativos de corrida, enviando os tempos e distâncias a serem avaliados pela organização da prova. O atleta mafrense finalizou a prova em 2º lugar na categoria “40 a 44 anos” e 9º colocado na classificação geral no tempo de 14 horas e 56 minutos.

Como sempre, Sérgio procura aliar as provas com alguma ação social, então resolveu participar, mesmo que sem treinamento adequado, dessa prova com o intuito de arrecadar litros de leite a serem repassados a famílias de Riomafra.

Com o apoio de amigos corredores, colegas de trabalho e patrocinadores, Sérgio conseguiu chegar à quantia de 840 litros de leite e 15 cestas básicas doadas pelo Supermercado Joeni.

Na última semana foram realizadas as entregas das cestas e os leites diretamente nas casas de famílias de Rio Negro e Mafra. O atleta também dividiu mais litros de leite em escolas de bairros mais carentes.

Sérgio agradece a todos que apoiam esta causa social. “Gostaria de agradecer a todos que doaram com qualquer quantia de leite, ao Supermercado Joeni pelas cestas básicas e também aos meus amigos patrocinadores que seguem comigo, independente se estou competindo ou não. Obrigado a Dipães Indústria de Pães Ltda, Studio Fisio Form Pilates, Gustavo Les Fisioterapeuta Desportivo, Kael Katswinkel Osteopata, Leticia Hack Nutricionista, Hero Run Assessoria Esportiva, Oxy Academia, Comando do 5º RCC e Rilex Calçados”.