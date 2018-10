UnC abre inscrições para o programa de mestrados de 2019

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até 21 de novembro, no site www.unc.br.

A Universidade do Contestado lançou na última segunda-feira 01, os editais para o processo seletivo de ingresso nos Programas de Mestrado para 2019.

A Instituição oferta 18 vagas para o programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional e 20 vagas para o programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental. As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até 21 de novembro, no site www.unc.br.

MESTRADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

As aulas do PMDR ocorrem no Campus Universitário de Canoinhas, com início previsto para 15 de fevereiro. O Programa conta com duas linhas de Pesquisa: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional e Ambiente e Dinâmicas Socioeconômica e Organizacional nos Territórios.

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL

O programa ofertado no campus Universitário de Concórdia, com aulas nas sextas-feiras e sábados. As linhas de Pesquisa do Mestrado Profissional são: Construção Civil e Tecnologia Ambiental. Faça mestrado na UnC. Conhecimento que te leva além!