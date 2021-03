UnC discute parceria com Hospital Bom Jesus

A reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva acompanhada do vice-reitor, Luciano Bendlin, esteve em reunião com a direção do Hospital Bom Jesus, de Rio Negro, na tarde desta quarta-feira, 24.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na pauta do encontro, as tratativas para o fechamento de convênio entre as instituições, com destaque para a atuação dos alunos dos cursos da área da Saúde da UnC, incluindo o curso de medicina.

A reitora Solange destacou a importância de um trabalho conjunto entre as entidades, com a possibilidade de atuação dos acadêmicos no Hospital Bom Jesus, de modo a fortalecer o setor de saúde de Rio Negro e região. O administrador do hospital, Marlon Witt, disse estar lisonjeado com a possibilidade de parceria, principalmente em um período em que se faz necessária a presença de profissionais qualificados no atendimento à comunidade.

Também estiveram presentes na reunião, Luiz Fernando Alves de Oliveira, do setor financeiro, e Jair Trajano Vieira, diretor de patrimônio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -