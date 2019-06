UnC e Universidade do Minho (Portugal) discutem parceria internacional

Atualmente, a UnC possui conv√™nio de internacionaliza√ß√£o com 12 institui√ß√Ķes de ensino estrangeiras e a Universidade do Minho, em Portugal, deve integrar o rol de universidades parceiras

A parceria entre a Universidade do Contestado e a Universidade do Minho, de Portugal, foi o tema de reunião entre a Reitora Solange Sprandel da Silva e José Manuel González-Méijome.

José Manuel é professor catedrático de optometria e ciência da visão, diretor do Departamento de Física e Diretor do programa de Doutorado em Optometria e Ciência da Visão e esteve realizando uma fala com os alunos de optometria.

Durante o encontro, foi discutida a parceria entre as duas institui√ß√Ķes com √™nfase para o programa de Mobilidade Acad√™mica da UnC, que possibilita a realiza√ß√£o de disciplinas e atividades de pesquisa e extens√£o, de modo a promover o interc√Ęmbio da UnC com a comunidade nacional e internacional conveniadas.

Atualmente, a UnC possui conv√™nio de internacionaliza√ß√£o com 12 institui√ß√Ķes de ensino estrangeiras e a Universidade do Minho, em Portugal, deve integrar o rol de universidades parceiras. ‚ÄúTemos objetivos comuns e podemos nos ajudar mutuamente. Temos √°reas de estudo que se complementam, somos parceiros com interesses comuns‚ÄĚ, afirmou o Jos√© Manuel.

A reitora Solange destacou a import√Ęncia da parceria com a universidade portuguesa, que √© uma refer√™ncia mundial na √°rea de Optometria. ‚ÄúBuscamos atrav√©s da internacionaliza√ß√£o oferecer aos nossos acad√™micos uma experi√™ncia √ļnica para amplia√ß√£o do conhecimento cient√≠fico e cultural“.

UNIVERSIDADES PARCEIRAS DA UnC PARA INTERC√āMBIO

Universidad Autónoma de Baja California (México)

Universidad de Castilla-la Mancha (Espanha)

Universitat Rovira i Virgili (Espanha)

Universidade L√ļrio (Mo√ßambique)

Universitat de Girona (Espanha)

Universidade Veracruzana (México)

Universitat Autónoma de Barcelona (Espanha)

Hochschule Nordhausen (Alemanha)

Fachhochschule Erfurt (Alemanha)

Ernst Abbe Hochschule Jena (Alemanha)

Universidade de Tr√°s-os-Montes e Alto Douro (Portugal)

Università Degli Studi di Teramo (Itália)