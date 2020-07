UnC irá finalizar semestre letivo com aulas presenciais remotas

A Universidade do Contestado, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade acadêmica dos Campi de Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Mafra, Porto União e Rio Negrinho, irá manter a metodologia de aulas presenciais remotas até a finalização do primeiro semestre letivo 2020/01.

As aulas práticas e estágios obrigatórios seguem de forma presencial, atendendo aos protocolos de segurança estabelecidos no programa de Reestruturação Administrativa da UnC no combate ao coronavírus, bem como as determinações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária.

O cenário educacional brasileiro foi impactado pela pandemia do coronavírus, e a UnC adotou, imediatamente, as aulas presenciais remotas autorizadas pelo MEC, através da parceria com o Google For Education. O professor realiza as aulas e o atendimento em tempo real, nos dias e horários estabelecidos para cada curso, incluindo orientação de trabalhos de conclusão de curso. Outra medida adotada foi a ampliação da Biblioteca,Digital e EBSCO, com acervo de mais de 150 mil títulos; ampliação do suporte virtual para as aulas remotas da Educação Básica ao Ensino Superior; lançamento de 100 salas virtuais (Classroom) vinculadas às disciplinas de diversos cursos de graduação; aquisição de Chromebooks; e a plataforma de Laboratórios Virtuais de Aprendizagem.

A Universidade do Contestado está preparada para a reabertura de forma segura de acordo com a resposta sanitária de Santa Catarina à COVID-19, e projeta o retorno das aulas presenciais da graduação para o início do segundo semestre letivo em 17 de agosto.

Os esforços da gestão UnC visam priorizar a continuidade normal dos serviços, proporcionando suporte necessário para garantir a qualidade do ensino remoto e presencial ao aluno. Conheça o Programa de Reestruturação Administrativa para enfrentamento da Covid-19 da UnC em www.unc.br.