UnC recepciona alunos da 1ª turma de medicina veterinária

Compartilhar no Facebook

Os calouros do curso de medicina veterinária do Campus de Mafra foram recepcionados com a aula magna sobre o tema “medicina veterinária: desafios, avanços e perspectivas profissionais”. A palestra foi ministrada pelo veterinário Darlan André Guliani, na noite de segunda-feira, 09.

O curso é uma nova aposta da universidade e, segundo a reitora, Solange Sprandel da Silva, o início das aulas da primeira turma de medicina veterinária em Mafra é resultado das ações da universidade em qualificar o leque de opções de cursos em diferentes áreas do conhecimento, incluindo a área de saúde animal. “Estamos extremamente felizes com essa turma que inicia o semestre letivo, e temos a certeza que contribuirão de maneira efetiva no desenvolvimento de Mafra e região”, observa.

Deram as boas-vindas aos alunos, o vice-reitor e pró-reitor de Administração e Planejamento, Luciano Bendlin e pró-reitora de Ensino, Marilene Stroka.