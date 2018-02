Unicesumar em Mafra oferece dez cursos com 50% de desconto nas mensalidades

Compartilhar no Facebook

Bolsas de estudo com 50% de desconto nas seis primeiras mensalidades estão sendo ofertadas pela educação a distância da Unicesumar. A ação é válida para os mais de 300 polos da instituição pelo Brasil entre os dias 2 e 7 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas no site da Unicesumar ou nos polos presenciais.

O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355. Telefone para contato: (47) 3645-0670 ou (47) 9 8857-0028 (WhatsApp).

Os cursos com condição especial são: Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, licenciatura em Educação Física, bacharelado em Educação Física, Matemática, Letras, História, Geografia e Engenharia de Software.

Além de aproveitar o desconto, o candidato tem a oportunidade de estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil segundo avaliações do Ministério da Educação. Pelo sétimo ano consecutivo, a Unicesumar obteve nota 4 no IGC (Índice Geral de Cursos), em uma escala de 1 a 5, o que a classifica como uma instituição de excelência.