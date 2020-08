UPA e hospital de Mafra recebem monitores de sinais vitais da JBS

Nesta terça-feira (25), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mafra recebeu 10 monitores de sinais vitais e o Hospital São Vicente de Paulo mais três, doados pela JBS. O prefeito Wellington Bielecki, acompanhado da secretária de saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, agradeceu novamente à empresa pelo apoio neste momento de pandemia. “Esses monitores serão muito úteis no combate à doença, pois estamos nos preparando cada vez mais para o pior, mas com a esperança de que aconteça o melhor. A JBS adotou Mafra não só trazendo a geração de emprego e renda, mas sendo solidária e dando apoio neste momento de pandemia”, disse o prefeito.

EM TODOS OS LEITOS

A UPA conta com seis monitores e com a doação da JBS passa a ter 16, abrangendo desta forma todos os leitos da unidade. “Agradecemos a iniciativa da JBS em doar estes monitores. Os usuários e os profissionais serão beneficiados com esses equipamentos que irão contemplar 100% dos nossos leitos. Assim, todos os pacientes que necessitarem de observação ficarão em monitorização clínica”, declarou a gerente administrativa da UPA, Jaqueline Karen Mazoni.

APOIO DA JBS

Já para os representantes da JBS na ocasião, Cláudia Arruda Martins, coordenadora de Recursos Humanos, e Marcos Paulo Clemente, coordenador administrativo, poder doar equipamentos é gratificante. “Em nome da JBS e de todos os colaboradores, ratifico que fazer esta doação nos faz bem, completou a coordenadora. Vale lembrar que esta ação integra o programa de responsabilidade social da empresa, “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”.

HSVP

Após a entrega na UPA, foi a vez do Hospital São Vicente de Paulo receber mais três monitores, que se juntaram aos outros sete doados pela empresa no início deste mês. O coordenador técnico de apoio, Luiz Antonio dos Santos, recebeu a doação e disse que “esses equipamentos serão de grande utilidade para esta casa cujo lema é ‘atenção direta ao paciente’”. O coordenador do hospital, Dário Staczuk, agradeceu todos os envolvidos – JBS, Prefeitura e Secretaria de Saúde. “O diferencial de Mafra na área da saúde é a união de esforços, pensando no bem comum e da nossa comunidade”.