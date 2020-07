Na tarde desta terça-feira (07), por volta das 15h40, um helicóptero da Polícia Militar do Paraná realizou operação de pouso e decolagem no heliponto da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) para transportar um homem de 45 anos de idade. Ele apresentava quadro de traumatismo cranioencefálico e foi levado para o Hospital Cajuru, em Curitiba. A operação contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros de Rio Negro.

