Usuários do CAPS I de Mafra concluem curso de Cultivo Protegido de Hortaliças

Pintura em pano de prato é o próximo curso já agendado este mês. CAPS I conta com a parceria do SENAR na realização dos cursos

Como forma de interação social e a realização de atividade terapêutica ao ar livre, os usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra participaram do curso Cultivo Protegido de Hortaliças, ministrado pelo instrutor José Leocádio Martins, do SENAR. Foram dois dias de curso – realizado seguindo os protocolos sanitários de segurança em relação à Covid-19 -, totalizando 16 horas.

Trabalhando com a terra

Durante o curso os participantes realizaram a construção da estufa para posterior cultivo de mudas, que serão fornecidas para as ESFs e comunidade. “Trabalhar com a terra ajuda a trazer tranquilidade aos usuários, assim como um curso que pode auxiliar na renda, caso os usuários utilizem do conhecimento em suas próprias hortas e comunidade”, explicou a coordenadora do CAPS, Adriana Moro.

Próximo curso

Já está programado de 21 a 24 de fevereiro o curso Pintura em pano de prato, também em parceria como SENAR. No CAPS, quem está coordenando os trabalhos junto ao SENAR é a naturológa Hellen Jessica Silva.

