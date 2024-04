Vacinação contra HPV agora passa a ser em dose única

A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina divulgou na última quarta-feira, 03, que a partir de agora, a dose da vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano) passa a ser aplicada em dose única, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Público-alvo

A Secretaria de Saúde de Mafra lembra a importância de manter a vacinação em dia das crianças e adolescentes. A nova recomendação trata-se da adoção da dose única da vacina HPV no Calendário Nacional de Vacinação para pessoas do sexo feminino e masculino de 09 a 14 anos de idade. A Secretaria de Saúde esclarece que antes, eram necessárias duas doses, com um intervalo de 6 meses entre elas, para completar o esquema vacinal. “Se na carteirinha de vacinação da criança já consta uma dose de vacina contra HPV, não será necessária tomar outra”, explicou a Vigilância Epidemiológica de Mafra. Vale lembrar que em Mafra há 11 ESFs com salas de vacina que atendem de segunda à sexta-feira das 7 às 16 horas. Algumas ESFs tem horário estendido. Consulte a sua.

HPV

O HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos canceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Além disso, provoca verrugas anogenitais (região genital e no ânus) e câncer, a depender do tipo de vírus. A infecção pelo HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Salas de vacinação em Mafra