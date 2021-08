Vacinação para público de 27 anos ou mais será a partir desta sexta-feira em Mafra

Vacina estará disponível nas ESFs

Com o objetivo de imunizar as demais faixas etárias a Secretaria de Saúde de Mafra vacina a partir de amanhã, dia 13, pessoas com 27 anos de idade ou mais. Até o dia 08 de agosto, o município vacinou com a primeira dose 31729 pessoas, chegando ao percentual de 56,09% da população vacinada.

27 anos e mais

A Saúde de Mafra recomenda que a população fique atenta à faixa etária que está sendo chamada e procure uma unidade de saúde (ESF) para receber a vacina que está disponível no momento. É importante levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde. Vale lembrar que quanto maior o número de pessoas vacinadas melhores os resultados no combate à pandemia.

Outra recomendação é ficar atento para o chamamento para tomar a segunda dose, portanto, o usuário do SUS de Mafra deve ter seus dados atualizados junto a sua unidade de saúde de referência.

Vacinas enviadas pelo Governo do Estado

O Governo do Estado informa periodicamente sobre a chegada de novos lotes de vacina e o envio aos municípios. Até o dia 08 de agosto Mafra já havia recebido 45842 doses de vacina contra Covid-19, entre primeiras, segundas e doses únicas. A Vigilância Epidemiológica é a responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas às ESFs, conforme o quantitativo de usuários.

Para saber mais sobre o andamento da vacinação em Mafra acesse o VACINÔMETRO.