Valorização do servidor: Comissão Permanente de Avaliação Funcional gera novo relatório

Comissão solicitou autorização para abertura de novo edital para progressão por aperfeiçoamento. Será o terceiro a ser aberto neste semestre visando deixar em dia o que é previsto por lei ao servidor

Reconhecer o trabalho do servidor como fundamental para o bom andamento dos serviços da Administração Municipal pautou a reunião entre o prefeito Emerson Maas, o secretário de administração Adriano Marciniak e os membros da Comissão Permanente de Avaliação Funcional – Joyce Zanetti Silva (presidente), Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld (secretária), Celia Regina Kuss e Rozane Maria Nissola Teixeira. A Comissão entregou ao prefeito o relatório contendo resultado do processo de avaliação por desempenho, referente ao Edital 002/2021.

Ao todo, a comissão analisou 611 avaliações que versavam sobre assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e responsabilidade e tendo sido avaliado positivamente, o servidor terá direito a um incremento em seu salário de uma letra que corresponde a 3% sobre seu salário base, previsto na legislação (lei nº 3197, de 19 de junho de 2007, que institui o plano de carreira, cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional do município de Mafra).

Mais trabalho

O prefeito parabenizou o esforço de todos os membros da comissão por conseguirem concluir mais uma etapa, com a entrega de mais um relatório em um curto espaço de tempo. “Este é mais um compromisso assumido pela administração, visando a valorização de todos os servidores públicos municipais, com a concessão de mais esta letra que faz diferença no salário mensal”, declarou Maas.

Vale lembrar que o acréscimo ao salário base do servidor só poderá ser concedido observando-se o que preconizam as leis federais e municipais vigentes.

A presidente da comissão aproveitou a ocasião e solicitou ao prefeito autorização para a abertura de mais um edital, dessa vez para o Processo de Avaliação de Promoção por Aperfeiçoamento (entrega de certificados). “A Comissão está empenhada em fazer o melhor pelos nossos colegas servidores. Portanto, solicitamos a abertura de mais um edital, pois pretendemos emitir outro relatório ainda este ano”, disse. Os demais membros agradeceram a receptividade e o apoio do prefeito e do secretário de administração. O prefeito deixou o seu gabinete de portas abertas à Comissão, desejando um bom trabalho e autorizando a abertura de novo edital (003/2021).