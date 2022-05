Valorize a natureza de Mafra; envie uma foto de paisagem que você gosta

Desafio! Envie uma paisagem de Mafra que você gosta

Você conhece esse lugar da foto? É uma das inúmeras paisagens da trilha ecológica da Escola Agrícola “Prefeito José Schultz Filho”. Com ela foi aberto o desafio para você enviar para o departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Mafra, uma foto de um lugar que goste, para mostrarmos as belezas da cidade e assim protegermos e preservarmos a natureza (Foto com identificação do autor e da localidade).

A foto pode ser enviada para o Whatsapp 3641-4004 ou para o email meioambiente.gerencia@mafra.sc.gov.br

Quando se conhece e gosta, cuida-se para que o lugar permaneça belo e não se acabe. Dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Curta, compartilhe e participe dessa ideia.

Dia 5 de Junho – Dia do Meio Ambiente

A natureza é uma rede interconectada que, em desequilíbrio, afeta todos os seres vivos. No momento em que vivemos hoje, estamos recebendo da natureza a mensagem de que devemos repensar nossa relação com o meio ambiente e precisamos agir.

Município de Mafra vem desenvolvendo ao longo do ano, ações para a proteção do meio ambiente em nosso município, trabalhando com a restauração do ecossistema que pode assumir várias formas dentre elas: plantação de árvores, tornar nossas cidades verdes, restauração de jardins, limpeza de rios e costas, recuperação da mata ciliar, proteção das nascentes.

E você? Já sabe como fazer sua parte? Não esqueça de colaborar como puder, não só no Dia Mundial do Meio Ambiente, como em todos os dias do ano!

Conheça, ame e preserve.