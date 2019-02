Várias localidades em Mafra ficaram sem energia elétrica neste final de semana

Os locais com mais reclamações de falta de luz são as comunidades do interior do município, como Irara, Fazendo do Potreiro, Rio do Cedro, Butiá dos Taborda, entre outras

Moradores de várias localidades do interior e de alguns bairros de Mafra reclamaram para nossa redação, novamente indignados com a Celesc. Eles contam que ficaram sem energia elétrica por várias horas e em diversos períodos e que o demoraram a ser atendidos pela concessionária.

Sobrou até para administração municipal, onde os produtores rurais lembraram a manifestação que fizeram em frente à Prefeitura cobrando soluções das constantes quedas de energia. “Parece que não adiantou nada aquela negociação que o executivo foi fazer lá [Florianópolis]”, finalizou.

Além de reclamarem da falta de luz eles apontam a demora no atendimento, assim como a demora no retorno da energia elétrica, lembrando que estão no auge da colheita de fumo e com as estufas em funcionamento o que ocasiona grande prejuízo.

Segundo relatos em uma rede social em algumas localidades a energia acabou no início da noite de sábado e até o meio da manhã e domingo ainda não havia voltado. “Estamos sem energia elétrica desde ontem [sábado] às 20h30min. Ligamos para o 0800, nada. Mandamos várias mensagens para o dito sem luz, nada. Hoje às 10h consegui ligação e pasme não havia nem um registro de falta de energia”, desabafou um morador da localidade do Butiá do Braz.

Os produtores rurais dizem sofrer com o descaso da Celesc e que estão com os protocolos das ligações para a central de atendimento e que irão entrar com processo na justiça para reparação do prejuízo. “Já estamos com dois protocolos de manutenção nesta linha. Mas até agora nada”, diz um deles.

“Continua o descaso e o desrespeito com o nosso produtor rural do município de Mafra! 2019 e nada foi feito!”, fala outro.

Na localidade da Fazenda do Potreiro os moradores relatam que ficam sem luz às 2h de domingo e até às 10h, porém à tarde a localidade teve outra queda de energia retornando apenas às 17h. Moradores da Augusta Vitória, chamaram a localidade de “pisca-pisca de Natal”, pois segundo eles, a luz fica ‘acende e apaga’, tanto durante o dia quanto a durante a noite.

Já a população do Butiá dos Taborda falaram que estavam sem luz desde sexta-feira e a comunidade do Rio Cedro contou que estavam há dois dias sem energia elétrica.

Todos apontam que existe uma falha da Celesc na manutenção da rede de energia, que neste época do ano a falta de luz se intensifica e o atendimento da concessionária é muito moroso e que o período sem energia é muito longo prejudicando a todos principalmente os produtores de fumo.

Segundo eles muitos fumicultores e agricultores já estão buscando outras soluções, como fontes alternativas de energia, porém elas ainda são caras se tornando inviáveis.

Mas não foi só o interior que sofreu com a falta de luz no fim de semana, na rua João Francisco de Assis, no bairro Jardim América, os moradores contaram que ficaram sem luz desde as 17h de sábado e que o fato sempre se repete quando chove. Também no bairro Vila Nova houveram queixas de ausência de energia elétrica por um curto período.

Outra reclamação é dos moradores das ruas Ptolomeu Assis e 8 de Setembro no bairro Buenos Aires, onde constantemente as ruas ficam nos escuro. Eles contam que há algum tempo a iluminação pública fica apagada por horas.

O QUE DIZ A CELESC

Nossa redação entrou em contato com a Celesc que informou que neste final de semana várias ocorrências foram anotadas e todas foram atendidas. Que na sua grande maioria o motivo da falta de energia foi devido as adversidades climáticas – chuva e vento – e de problemas com a vegetação. Segundo a concessionária maioria dos casos e devido e vegetação.

Disse que antes de religar a energia é necessário localizar e resolver o problema, o que às vezes leva tempo. Que existem problemas pontuais que são solucionados com maior agilidade e outros, com uma situação mais grave o que toma mais tempos das equipes e que o maior problema é na identificação do que causou a queda de energia.

Aponta que nesta época o consumo em algumas localidades, principalmente do interior, aumenta e que existe a necessidade dos produtores procurarem a Celesc para informar se houve a troca de equipamentos que consomem mais energia. Destacam que está informação deve ser dada com antecedência, antes do período de colheita de fuma por exemplo.