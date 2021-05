Vencedores do concurso de desenhos de super herói contra covid são premiados em Mafra

Compartilhar no Facebook

Ação foi desenvolvida para crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

O prefeito Emerson Maas premiou na última quarta-feira (28(, os vencedores do concurso que desafiou as crianças e adolescentes inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV( a criarem um super-herói para combater o vilão que vem ameaçando o mundo desde o ano de 2020: o coronavírus. O vencedor de cada categoria recebeu medalha de participação e uma cesta contendo guloseimas e materiais escolares.

Foram vencedores do concurso, por categoria:

– Até 3 anos: Sarah Vitória de Souza, de 1 ano e 5 meses, da Vila Ivete;

– De 4 a 6 anos: Ederson de Souza Grum, de 6 anos, da Vila Ruthes;

– De 7 a 12 anos: Natali Carlin, de 9 anos, da Amola Flecha;

– De 13 a 17 anos: Gabrielly Cardoso Alves, de 13 anos, da Vila Ruthes.

O prefeito Maas parabenizou as crianças e adolescentes pela participação e criatividade, bem como às famílias pelo apoio e comprometimento. Também enalteceu a ação de toda equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

A secretária Danielle Kondlatsch agradeceu o apoio dos pais pelo incentivo aos seus filhos e lembrou que o objetivo do concurso foi de levar esperança às famílias nesse momento de pandemia, através do olhar das crianças.