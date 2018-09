Vereador Adilson propõe plano de ações permanentes voltado à qualidade de vida dos idosos

Na última terça-feira, 25, o vereador Adilson Sabatke propôs um estudo de viabilidade para criação de um plano de ações permanentes voltado à qualidade de vida da pessoa idosa. O objetivo do legislador é tornar Mafra um município amigo da pessoa idosa.

Segundo o vereador, a intenção é realizar as ações em prol dos idosos e buscar o certificado do Programa Cidade e Comunidades Amigáveis com a Pessoa idosa. O certificado é oferecido pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para participar, os municípios têm como referência o Guia Global: Cidade Amiga do Idoso OMS. Assim, é recomendado que os municípios adotem oito domínios da vida urbana que podem influenciar na saúde e na qualidade de vida das pessoas idosas, para avaliar e desenvolver os planos de ação. São eles: espaços ao ar livre e edifícios; transportes; habitação; participação social; respeito e integração social; participação cívica e emprego; comunicação e informação; e apoio da comunidade e serviços de saúde. Cada município, com participação de diversas instituições parceiras, desenvolve seu plano de ação em concordância com suas necessidades e capacidades para realizar melhorias.

A indicação foi realizada nesta semana devido ao dia Mundial do idoso ser comemorado 1º de outubro. O vereador acredita que o certificado seria apenas um estímulo para participar do programa e buscar ações permanentes. Além disso, o legislador destaca que a expectativa de vida da população tem aumentando, por isso é fundamental oferecer um futuro com benefícios para aqueles que tanto contribuíram com o município.