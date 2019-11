Vereador propõe implantação de monitores ou câmeras em transporte escolar municipal

Na última segunda-feira, 18, o vereador Adilson Sabatke (Progressista) solicitou a implantação de monitores ou monitoramento por câmeras nos ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino.

Segundo o vereador Adilson, o objetivo é proporcionar um atendimento de apoio ao transporte escolar. Nos ônibus, os alunos possuem diferentes idades e necessidades, por isso o monitoramento presencial ou via câmeras ajudará na qualidade do serviço.

O monitor seria responsável por garantir a integridade física e moral dos estudantes, além de auxiliar o motorista no controle dos alunos durante o trajeto de ida e volta das unidades escolares. Outra opção é o monitoramento via câmeras também auxiliará a identificar e corrigir as dificuldades encontradas no transporte dos alunos.

O vereador propõe que os monitores sejam responsáveis pelo embarque e desembarque dos alunos; verificar se todos os alunos estão sentados de forma segura e correta; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; entre outras funções.

A indicação escrita foi elaborada após pais e responsáveis por alunos solicitarem um atendimento a mais do que já prestado pelos motoristas. Para o vereador, a opinião dos pais e responsáveis é essencial para melhora constante do serviço prestado pela Secretaria Municipal de Educação.