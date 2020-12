Vereadora Terezinha Wisnievski assume por 15 dias em Mafra

Após o vereador José Marcos Witt se afastar por motivos de saúde, a primeira suplente Terezinha Wisnievski assume o Poder Legislativo por 15 dias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No dia 2 de dezembro, a vereadora assinou o termo de posse. Na 18ª Legislatura será a primeira vez que Terezinha assume a cadeira. Agora, o desafio é trabalhar ao lado dos 12 vereadores.

Na última terça-feira, 08, Terezinha participou da sua primeira sessão ordinária. Durante sua fala, Terezinha demonstrou apoio à revisão salarial anual dos servidores do Poder Legislativo.

Somando a isto, a vereadora ressaltou que a revisão também é um direito dos servidores municipais da Prefeitura, que está previsto na Lei Complementar Nº 173, art. 8°, inciso VIII – além do art. 37, inciso X da Constituição Federal. O atual momento deve ser de tomada de consciência do prefeito Wellington Bielecki com o Legislativo Municipal para pagar a revisão que é um direito dos servidores tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal, de acordo com Terezinha.

– Nós, servidores municipais, também temos direito a revisão de 3,31%.  O município pode dar essa revisão. A Câmara Municipal de Mafra está devolvendo recursos. – enfatizou a vereadora.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A próxima sessão ordinária ocorrerá na terça-feira, 15, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal – ainda sem a presença do público devido a pandemia da COVID-19.

Fonte: Câmara Municipal de Mafra