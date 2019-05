Vereadores mirins participam de capacitação

A capacitação é feita pela Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc)

Os vereadores mirins e os suplentes mirins participaram de curso de formação na última quinta-feira, 25 de abril, na Câmara de Vereadores de Mafra. A capacitação é feita pela Escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante a manhã, o professor Luciano Daudt da Rocha trabalhou sobre a Constituição Federal e Argumentação e Oratória. No período da tarde, os alunos fizeram os exercícios práticos de oratória e finalizaram o curso com a palestra e atividades sobre as funções de um vereador pela gestora do Núcleo de Educação para a Democracia, Lea Medeiros.

Para a gestora do núcleo, é necessário falar de política nas escolas para desconstruir a visão negativa sobre ela. Segundo Lea, se não os estimularmos a conhecer como funciona o legislativo e como atuam os agentes políticos, não será possível o aumento da participação e do interesse da população na política.

Os vereadores mirins e os suplentes mirins puderam também interagir entre o grupo que é composto por alunos de 13 escolas diferentes de Mafra. Além disto, os vereadores titulares Adilson Sabatke, Cirineu Corrêa Cardoso, Claudia Maria Bus, Eder Gielgen, Marise Valério e Valdir Sokolski puderam contribuir com a vivência como legisladores aos alunos.

A primeira sessão ordinária da Câmara Mirim está prevista para 09 de maio, às 10 horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Mafra.