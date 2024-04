Viagem de Trem dos Tropeiros Mafra/Lapa já tem data definida

Na tarde da última quarta-feira, 03 de abril, no Álamos, representantes da sociedade civil, imprensa, vereadores e membros das secretarias de turismo de Mafra e da Lapa, participaram do lançamento da 3ª edição do Trem dos Tropeiros.

A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF – promotora do evento, com o apoio das prefeituras de Mafra e Lapa, vão realizar nos dias 30 de maio (feriado), 1º e 2 de junho o passeio do Trem dos Tropeiros – um passeio que integra a temporada 2024 e percorre o trecho de 43 km da Ferrovia Tronco Sul, entre os município de Lapa, no Paraná e Mafra, Santa Catarina, conduzida pela locomotiva Maria Fumaça. Serão 10 vagões com capacidade para 452 passageiros.

Passeio histórico cultural

Neste ano, além do adicional de retorno rodoviário, também pode-se optar por almoço regional e café regional. O almoço regional será realizado na cidade de Mafra, em Santa Catarina e  o café regional será realizado na cidade de Lapa, no Paraná.

A Administração Municipal destacou a importância do turismo integrado entre os dois municípios. “Nos sentimos honrados com a presença de todos neste lançamento oficial do passeio”. O Legislativo Municipal ratifica o fomento ao turismo integrado e colaborativo, destacando que o passeio contribui para esta concretização.

Em seguida, o diretor de turismo da Prefeitura da Lapa, Davi José Cachimarque Pinto, lembrou que o passeio resgata a importância do turismo férreo. “Agradeço o acolhimento de Mafra e seus representantes. Vamos fazer este passeio da melhor maneira possível”, disse.

Descubra a magia sobre os trilhos

Os representantes da ABPF – Associação Brasileira de Preservação Ferroviária Regional de Santa Catarina, explicaram como será o passeio. No Trem dos Tropeiros os passageiros poderão vislumbrar as belas paisagens rurais, túneis e pontilhões. O trajeto ainda passa pelas estações ferroviárias de Lavrinha e do Rio da Várzea. O passeio é realizado com uma locomotiva a vapor. A composição será formada por carros de passageiros das décadas de 30 e 40, oriundas de diversas ferrovias do Brasil.

Saídas

– Quinta-feira (feriado) – dia 30/05, às 14 horas – Mafra à Lapa.

– Sábado (2 passeios) – dia 1º/06, às 9 horas – Lapa a Mafra. Às 14 horas, Mafra à Lapa.

– Domingo (2 passeios) – dia 02/06, às 9 horas – Lapa a Mafra. Às 14 horas, Mafra à Lapa.

O passeio contempla somente ida de trem. Os trens partem das estações ferroviárias da cidades.

– Retorno: via ônibus rodoviário .

Obs.: crianças até 5 anos levadas no colo não pagam passagem. Acima de 5 anos pagam valor integral / todos os passageiros devem estar na estação da respectiva cidade com 45 minutos de antecedência antes do embarque.

Bilhete

Passagem de trem: Adultos e crianças acima de 6 anos, o valor é de R$ 92,00.

Retorno rodoviário:  Adultos e crianças acima de 6 anos, o valor é de R$ 32,00.

Refeições – por adesão

Café Regional na Lapa – Casa do Pastel: R$ 46,00 (adultos); R$ 32,00 (crianças)

Almoço Regional em Mafra – Restaurante London Club: R$ 39,00 (adultos); R$ 26,00 (crianças)

Venda de ingresso

Site oficial: www.passeiosdetrem.com.br

Jucetur Turismo: (47) 99686-9960

Central de atendimento

Telefone/WhatsApp: 47 3307-9977

Redes sociais (Facebook e Instagram): passeiosdetremoficial