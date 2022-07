Wellington Bielecki confirma pré-candidatura para deputado estadual

O ex-prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual nesta quinta-feira, dia 7 de julho. O advogado esteve presente no evento em apoio à pré-candidatura de Gean Loureiro ao governo do estado, realizado em Joinville.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento contou a presença de lideranças como Raimundo Colombo, ex-governador e pré-candidato ao Senado; Eron Giordani, ex-secretário da Casa Civil do Estado e pré-candidato a vice-governador; e do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Wellington conta com o apoio dos líderes do seu partido, o PSD, e do União Brasil, partido do ex-prefeito de Florianópolis e desponta com um dos grandes nomes com possibilidade de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Wellington tem como bandeira a representatividade do Planalto Norte. “Hoje não temos um deputado que nos represente por completo na Assembleia. Nossa região tem potencial econômico, turístico, com muita força na indústria e no agronegócio. Precisamos de mais recursos, mais investimentos, e um deputado pode nos ajudar. Sinto que estou preparado e tenho reais chances de ser essa pessoa, por isso coloquei meu nome à disposição”, reforça.

Wellington Bielecki foi prefeito de Mafra de julho de 2015 à dezembro de 2020. Nesse período promoveu grandes transformações na cidade como a abertura de diversas empresas, entre elas: as  multinacionais, a JBS e Kromberg & Schubert. Também foi destaque na área da Saúde, urgência e emergência; e atenção básica. Promoveu parcerias importantes, como a com o Hospital São Vicente de Paula. Advogado de profissão, também foi presidente do Badesc e secretário regional.