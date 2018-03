Wellington diz que o município está preparado para assumir a gestão da água e esgoto

Em entrevista à Gazeta de Riomafra o prefeito mafrense citou as várias tratativas que fez com a companhia que não as cumpriu e que dos R$ 14 milhões pagos pelos contribuintes pouco ou quase nada se investiu no município

Após a manifestação da CASAN na edição da última quarta-feira 28, a Gazeta de Riomafra, o prefeito Wellington Bielecki, em contato com a Gazeta explicou para a população o que levou a Prefeitura a tomar tal medida. Na edição do último sábado a Gazeta já havia abordado o tema com exclusividade.

Na entrevista, Wellington disse que o rompimento já é fato, conforme decreto municipal assinado por ele e publicado no diário oficial dos municípios de Santa Catarina. Falou que é sua responsabilidade tomar decisões e que consultou a equipe técnica, a assessoria jurídica e a população. Observou as exigências e o que está faltando. “Hoje, como a prioridade é o meio ambiente, é visível que e Mafra rede de esgoto”, disse. O prefeito destacou ainda que no planalto norte a única cidade que possui esgotamento sanitário é a de Três Barras, cujo sistema de abastecimento de água não é administrado pela estatal Casan.

Apontou que desde o dia 1º de julho de 2015, quando assumiu a gestão municipal, vem tentando conversar com a estatal, tanto que notificou a empresa informando a intenção do município de romper o contrato. E que depois de tantos descasos resolveu entrar judicialmente contra a empresa.

Mostrou como exemplo a rua Gustavo Adolfo Friedrich que está recebendo pavimentação asfáltica, onde segundo o prefeito, a Casan se comprometeu que iria colocar as adutoras de aço pelas calçadas e fazer novos passeios com convênio com o município, o que não foi feito. Lembrou do reservatório de água da Vila Nova que também não foi feito. “Não foi iniciado o esgotamento sanitário, não temos um metro de rede”, discorreu.

Contou que a Casan recebe R$ 1,2 milhão por mês das faturas de Mafra que somam R$ 14,4 milhões no ano e não faz investimentos no município.

Sobre a dispensa de licitação que contratou uma empresa para assumir os serviços, o prefeito disse que o contrato é de seis meses com um custo de R$ 700 mil mensais. A empresa é a Atlantis Saneamento de Tubarão/SC.

Wellington comentou que em audiência pública em 2017, sobre o saneamento básico, a Casan disse que não tem previsão de investimentos para Mafra nos próximos 30 anos, “Está em ata”, disse, completando que “os munícipes podem ficar tranquilos. Eu sei o que estou fazendo, estamos preparados para assumir as águas de Mafra, e com certeza isso é para o bem do município e salutar às finanças do município”, encerrou.