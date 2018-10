XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi realizada em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta sexta-feira (26) aconteceu a abertura da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo tema era “Proteção Integral, diversidade e enfrentamento das violências”. O evento foi uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo da conferência é mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e considerando a diversidade.

Em sua fala na cerimônia de abertura, o Dr. Fernando Orestes Rigoni, Juiz da Vara de Infância e de Juventude afirmou que “as crianças e adolescentes são o início de tudo, e todo órgão que trabalha nessa causa deve ser respeitado e encorajado. A conferência faz com que exerçamos com mais responsabilidade o dever de proteger as crianças e os adolescentes”.

O Secretário de Administração Alexandre Solesinski, neste ato representando o Prefeito de Mafra, Wellington Roberto Bielecki, ressaltou que “a proteção e o combate à violência e a opressão das crianças e dos adolescentes é um dever da sociedade, e essa luta vem se solidificando a cada dia”.

Abrindo oficialmente a conferência a Secretária de Assistência Social e Presidente do CMDCA, Kátia Borges Saliba, agradeceu todo o apoio da equipe da Secretaria que foi responsável por planejar e organizar a conferência. A secretária também afirmou que “a principal característica da conferência é reunir representantes do governo para debater os desafios e também tem caráter deliberativo para as ações que sevem ser estimuladas e seu comprimento fiscalizado pelo conselho”, concluiu.

Após a abertura os presentes puderam prestigiar uma apresentação de dança, realizada pelas crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, também ouviram uma poesia que foi declamada e apresentada em libras. Em seguida houve a aprovação do regimento interno da conferência e entrega de diploma de honra ao mérito aos conselheiros do CMDCA.

O evento também teve palestras, trabalhos em grupos, plenária para apresentação e aprovação das deliberações e eleição dos delegados para a XI Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.