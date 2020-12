Compartilhar no Facebook

Caspa vira pipoca e tudo vai pelos ares… caspa, bom senso, harmonia, tudo. Consegue imaginar? Um sujeito com a cara roxa fervilhando de raiva a ponto de explodir e arrancar os cabelos e toda aquela caspa farta pulando igual pipoca para todo o lado. É assim que a minha mente interpreta quando vejo os outros (ou até eu mesmo) nesta situação do tipo bomba relógio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com vários estudos é o stress o grande causador desta perturbadora farofa esbranquiçada que polvilha tantos crânios por aí. Ou seja, está cientificamente comprovado que esquentar demais a cabeça causa seborreia.

Se tudo na sua vida parece uma grande loucura, se a caspa já está pipocando na sua cabeça e você insiste em chamar esta coisa feia e nojenta de “falta de hidratação do couro cabeludo”, estes livros podem aliviar-lhe a coceira.

E se contar até dez não adiantou de nada, então sente-se e relaxe. São 6 ebooks tranquilizadores que irão acalmar os seus ânimos e alegrar o seu dia, além de mais algumas surpresas incluídas no pacote. Respire fundo e prepare-se para algo novo. Novas ideias ou novos rumos, quem sabe…

Mas se tudo está perfeito e a sua vida está mais zen do que nunca, cheia de meditação e namastês para todo o lado, ótimo! Esta coleção irá diverti-lo no intervalo entre a sua aula de pilates e o yoga. Aqui você vai encontrar de tudo, desde as aventuras mais absurdas até às experiências espirituais mais profundas. Tais polaridades trazem muito mais equilíbrio às nossas vidas e menos caspa em nossos cabelos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Não Esquente a Cabeça Senão Caspa Vira Pipoca é muito mais do que uma série de ebooks, é um universo multimídia e multicolorido com centenas de fotos, vídeos e materiais complementares que irão conduzi-lo a um outro nível de experiência, tanto nesta dimensão quanto em outras muito mais distantes. Passear por outros mundos enquanto refresca a moleirinha é a nossa proposta.

E que o sol da praia seja a única fonte térmica a esquentar a sua cabeça, caro leitor.

* Acompanha os ebooks: A Gente vai Morrer Mesmo, O Monge que Queria Comprar um Ferrari, Tem um Alienígena Sentado no Sofá, Ayahuasca o Chá Sagrado, Histórias da Primavera, Aconchego Criativo, Aconchego Divino e Alegre seu Dia!

Mais informações:

www.jbiela.com * Amazon Kindle * Youtube

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -