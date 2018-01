Acidente envolvendo ônibus e veículo resulta em duas mortes

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais uma imprudência de motorista no trânsito, após invadir a pista de contramão, resulta em duas pessoas mortas que faleceram na hora.

Este grave acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (23/01), por volta das 03h40min no km 214 da BR-280 no município de Três Barras.

O veículo GM/Meriva, placas de Jaraguá do Sul, aonde o motorista veio a invadir a pista da contramão e colidiram frontalmente com um ônibus, placas de Teixeira Soares do Paraná.

O veículo Meriva, com a força do impacto ficou totalmente destruído e o motorista e seu carona, tiveram morte instantânea. Já o motorista do ônibus e seu auxiliar, sofreram lesões graves e foram encaminhados ao hospital de Canoinhas. Os demais passageiros felizmente saíram ilesos.