Acidente na BR-116 em Mafra faz mais uma vitima fatal no trânsito

A noite desta terça-feira (22/08) foi trágica para o papanduvense, Ronaldo Cezar Paes de Farias, aonde por volta das 19 horas, o mesmo acabou se envolvendo num acidente e morreu no local.

Este grave acidente que fez mais uma vitima no violento trânsito brasileiro, aconteceu no quilometro 10 da BR-116 em Mafra, nas proximidades do Rio Branco.

Segundo a Policia Rodoviária Federal o motorista Ronaldo Cesar, conduzia o veículo Ford/Fiesta, placas de Papanduva e seguia sentido sul e veio a perder o controle, colidindo com uma carreta de Videira.

Com o impacto do acidente o motorista Ronaldo Cesar, foi ejetado para fora do veículo e seu corpo, foi encontrado somente 40 minutos após e o veículo teve perda total.

O motorista do caminhão de 35 anos de idade teve lesões leves e foi encaminhado ao hospital São Vicente de Paulo em Mafra. O motorista Ronaldo Cesar Paes de Farias, era filho de Ronaldo, sargento da Policia Militar.