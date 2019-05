Acidente na BR-280 deixa duas mulheres feridas

As guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas a comparece na BR-280 no km 168, com sentido a Rio Negrinho, para prestar atendimento a um acidente de trânsito com danos materiais e com duas mulheres com ferimentos.

A mulher que conduzia o Ford/Ka de 28 anos, foi encontrada sentada as margens da rodovia, estava consciente e com sinais vitais normais, mas se queixava de dores na região lombar.

A passageira de 27 anos apresentava-se consciente e orientada, sinais vitais normais, queixando-se de fortes dores na região lombar e suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, região distal (tornozelo), sendo ambas conduzidas ao Hospital São Vicente de Paulo.

O motorista do Ford/Courier de 42 anos e a passageira de 46 anos, felizmente eles nada sofreram e permaneceram no local e prestaram esclarecimento a Policia Rodoviária Federal.