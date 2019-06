Ameaça de morte sua mulher de posse de uma faca

Na noite deste domingo (09/06) por volta das 19h45min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Pioneira Clara Schadeck Kundlatsch no bairro da Vila Industrial, para atender uma ocorrência de violência doméstica “Maria da Penha”.

No local uma mulher de 52 anos de idade, relatou a equipe da PM, que foi agredida fisicamente, com socos na cabeça e ameaçada de morte com uma faca pelo seu marido de 47 anos de idade, o qual se evadiu do local antes da chegada dos policiais.

Durante o atendimento o agressor retornou ao local, sendo preso em flagrante por lesões corporais e ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.