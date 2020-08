Ameaçou a tia com uma foice no Campo do Gado

Na manhã deste domingo (26/07) por volta das 10h15min a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Vereador Francisco José Lang no bairro do Campo do Gado, para atender uma desavença entre família.

No local em contato com a mulher a mesma relatou que seu sobrinho, estava queimando um sofá velho ao lado de sua casa e que estava fazendo fumaça. Segundo ela ao chamar a atenção do sobrinho o mesmo a ameaçou com uma foice.

A equipe policial conversou com as partes envolvidas, inclusive com o pai do rapaz o qual relatou aos policiais que fosse feito o Boletim de Ocorrência e que resolveriam a situação na segunda-feira (27/07) na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.