Ameaçou de morte a sua mulher e disparou um tiro na garagem da residência

Na noite da última quinta-feira (25/04), por volta das 19h40min a Polícia Militar de Papanduva deslocou até a Rua Papa João XXIII no bairro São Cristóvão, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com uma mulher de 46 anos de idade, a mesma relatou aos policiais que foi ameaçada de morte pelo seu marido de 55 anos de idade.

Ela relatou que o seu marido ainda efetuou um disparo de arma de fogo na garagem da residência. A arma um revólver calibre 38 da marca Taurus, foi encontrada escondida no tanque de combustível de um caminhão do marido.

O marido foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Papanduva, para as providências cabíveis.