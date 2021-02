Assalto em Auto Escola chega aos autores dos arrombamentos em caixas eletrônicos em Rio Negro

Um assalto a mão armada na tarde desta última sexta-feira (05/02), numa referida Auto Escola, foi atendida pela Polícia Militar de Rio Negro. Através deste assalto os policiais rionegrenses chegaram aos possíveis suspeitos, dos arrombamentos a caixas eletrônicos em agencias bancárias de Rio Negro, nas duas últimas semanas.

A equipe policial foi acionada para dar atendimento a este assalto na Auto Escola Referência. Segundo a solicitante a mesma relatou aos policiais que um elemento trajando blusa cinza, empunhando uma arma deu voz de assalto e levou certa quantia em dinheiro e se evadiu.

De posse das informações e das características do autor do roubo, foi realizada buscas, onde os policiais foram informados por transeuntes que uma motocicleta sem placa, com dois elementos passou na via sentido a Vila Paraná.

Os policiais localizaram próximo ao viaduto da linha férrea dois elementos suspeitos, um deles trajando camiseta cinza e estava bastante nervoso. Os policiais deram voz de abordagem e os elementos tentaram se evadir e foi preciso o uso de técnica de imobilização e algemas.

Foi realizadas buscas pela mata e foi localizada a motocicleta sem placa e os detidos acabaram confessando terem realizado o assalto a Auto Escola Referência. Eles confessaram ainda o local onde enterraram a arma utilizada no assalto e o dinheiro, debaixo da ponte férrea, entre a Vila Paraná e a Vila Solidariedade em Mafra.

Os policiais encontraram um simulacro de arma tipo pistola na cor preta e R$ 821.00. Foram localizados também roupas, capacetes e colete balístico.

Os autores do assalto, sendo um deles menor de idade, 17 anos e outro maior de idade com 18 anos, foram detidos e encaminhados até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.

Na delegacia os autores confessaram que na residência de um deles no bairro Estação Nova, havia explosivos utilizados nos arrombamentos dos cofres das agencias do Bradesco e Caixa Econômica Federal, ambas as agências de Rio Negro.

Diante dos fatos apurados a equipe policial se deslocou até a residência mencionada na Rua Governador Moisés Lupion. Foi localizado no quarto dentro do guarda roupas o artefato explosivo de fabricação caseira.

O local foi isolado e acionado a equipe do Esquadrão anti-bombas do BOPE. Os policiais do BOPE retiraram o artefato e o transportaram até um local inabitado (Pirambeira) e posteriormente a detonação do explosivo em segurança.

Todos os objetos pertinentes a ocorrência foram entregues a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.

