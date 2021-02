Bar com aglomeração de pessoas é interditado em Mafra

Compartilhar no Facebook

Desde a sexta-feira (12), a Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, em conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina está desenvolvendo a Operação “Rei Momo”, para fiscalizar locais onde possa haver aglomeração de pessoas e desrespeito as normas referentes a Covid-19 em todo o estado catarinense.

Em Mafra, no sábado, no período da noite foram vistoriados vários estabelecimentos comerciais, resultando na interdição e autuação por parte da Vigilância Sanitária de um bar, onde havia aglomeração de pessoas e desrespeito as regras de prevenção a Covid-19.

A Operação “Rei Momo” será desenvolvida até o dia 16 de fevereiro em todo o Estado de Santa Catarina.