Baterias furtadas são rastreadas e polícia chega até o receptor

Nesta terça-feira, por volta das 14h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Engenheiro Agrimensor Márcio Liebl, Bairro Faxinal, onde no dia anterior ocorreu furto de quatro baterias pertencentes a uma empresa de telefonia.

Como uma das baterias possuía rastreador, foi deslocado ao local onde indicava o rastreamento, chegando-se a um estabelecimento de resíduos e sucatas na Vila Nova, onde foram localizadas as quatro baterias furtadas.

O proprietário, um homem de 36 anos de idade, relatou ter adquirido as baterias no dia anterior, porém quem efetuou o recebimento das mesmas havia sido o seu funcionário. O referido proprietário foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.