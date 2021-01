Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (15), uma bicicleta furtada foi recuperada no Bairro Vila Argentina. Por volta das 9h50 o solicitante informou que notou um homem saindo de bicicleta de um carreiro as margens da BR-116, e que reconheceu a bicicleta, pois as imagens desta estavam sendo divulgadas em grupos de redes sociais. Relatou ainda que tentou abordar o suspeito, o qual fugiu a pé.

No local, diante da bicicleta recuperada, foi entrado em contato com a proprietária, a qual se fez presente reconhecendo a mesma como de sua propriedade.