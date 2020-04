Bombeiros atendem acidente de trânsito na localidade de Pedra Fina

No final da tarde desta terça-feira (07/04) por volta das 18 horas a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até a localidade interiorana de Pedra Fina, nas proximidades da igreja, para atender um acidente de trânsito com colisão frontal.

No acidente se envolveram o veículo GM/Montana de Mafra, conduzido por um jovem de 19 anos de idade, se encontrava fora do veículo e nada sofreu. O segundo veículo um GM/Corsa de Mafra, conduzido por um homem de 56 anos de idade, estava fora do automóvel, consciente e orientado e apresentava um ferimento na face e testa e sinais vitais normais. No GM/Corsa estava uma passageira de 42 anos de idade, também já fora do veículo, estava consciente, porém confusa e foi imobilizada com colar vertical e maca rígida.

As vitimas após atendimento pré-hospitalar, foram conduzidas até a UPA de Mafra e posteriormente ao hospital São Vicente de Paulo.