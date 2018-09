Bombeiros atendem incêndio em residencia na Vila Ivete

Nesta sexta-feira (31/08), mais um incêndio em residência, foi atendido pela equipe dos bombeiros de Mafra, onde por volta das 12h40min se deslocaram até a Rua Capitão João Bley no bairro da Vila Ivete.

Quando da chegada dos bombeiros a residência de alvenaria, medindo aproximadamente 132m2, já havia sido controlado por populares, utilizando água com mangueira de jardim.

Com o controle do incêndio por populares, veio a queimar somente uma geladeira, uma chaleira elétrica, um botijão de gás GLP-P-13 Kg, com mangueira e registro, lateral do fogão a gás e parte superior do forro acima da geladeira, não se propagando para o restante da edificação, ficando restrito em uma área de aproximadamente 10m².

Segundo informa√ß√Ķes da propriet√°ria, tinham sa√≠do para trabalhar e esquecido em cima da geladeira, uma chaleira el√©trica ligada.